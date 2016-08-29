Формула-1. У "Вільямс" переживають втрату четвертого місця в Кубку конструкторів

В команді Формули-1 "Вільямс" розчаровані втратою четвертого місця в Кубку конструкторів після Гран-прі Бельгії, що відбувся в минулий уїк-енд. Про це в інтерв'ю ESPN заявила бос британської "стайні" Клер Вільямс.

"У нас зараз є деякі проблеми з шинами і аеродинамікою і не тільки. Я стурбована, тому що втрата четвертій позиції в чемпіонаті буде означати втрату значної частини призових і це те, що ми не можемо собі дозволити", - сказала Вільямс.

Нагадаємо, що на Гран-прі Бельгії пілотам команди "Форс Індія" Ніко Хюлькенбергу і Серхіо Пересу вдалося фінішувати на четвертій і п'ятій позиції. Такий результат дозволив індійській команді вперше з початку сезону обігнати "Вільямс" в Кубку конструкторів і вийти на четверте місце, поступаючись лише фаворитам сезону - "Мерседесу", "Ред Булл" і "Феррарі".

На даний момент у "Форс Індія" в активі 103 очки, у "Вільямс" - 101 очко.

Минулі два сезони "Вільямс" завершував на третьому місці в Кубку конструкторів.