Формула-1. Гонщик "Мерседес" Росберг став переможцем Гран-прі Бельгії
Льюїс Хемілтон, який прорвався по ходу гонки з 21-го на 3-е місце, продовжує очолювати генеральну класифікацію.
Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем гонки Гран-прі Бельгії, яка сьогодні відбулася на автодромі в Спа.
Росберг, який стартував з першої позиції, нікому не поступився лідерством і першим перетнув фінішну межу. Таким чином, німець скоротив відставання в чемпіонаті від британця Льюїса Хемілтона на 10 очок. Тепер у Хемілтона, який сьогодні стартував на 21-му місці і зміг приїхати у трійці кращих, 232 очки, а у Росберга - 223 бали.
Друге місце на подіумі посів австралійський пілот "Ред Булл" Даніель Ріккардо.
Зазначимо, що під час Гран-прі сталося кілька аварій, одна з яких - за участю датського пілота "Рено" Кевіна Магнуссена - призвела до зупинки гонки на 11-му колі.
Крім того, чергова невдача спіткала "Феррарі", два пілоти якої Кімі Райкконен та Себастьян Феттель за "допомогою" пілота "Ред Булл" Макса Ферстаппена зіткнулися на першому повороті гонки. В результаті, обидва гонщика італійської "стайні" змогли фінішувати в Топ-10, але всього лише на шостій і дев'ятій позиції.
Разом з тим, відзначимо успіх "Форс Індія", обидва пілоти якої фінішували в Топ-5. Завдяки цьому команда вперше в сезоні обійшла "Вільямс" в Кубку конструкторів і тепер посідає в ньому четверте місце.
Результати Гран-прі Бельгії:
1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
3. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
4. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");
5. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
6. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");
7. Фернандо Алонсо ("Макларен")
8. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");
9. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");
10. Феліпе Масса ("Вільямс");
Особистий залік:
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 232;
2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 223;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 151;
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 128;
5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 124;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;
7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 62;
8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 58;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія) - 45
10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 39;
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 455;
2. "Ред Булл" - 274;
3. "Феррарі" - 252;
4. "Форс Індія" - 103;
5. "Вільямс" - 101;