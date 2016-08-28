Формула-1. Гонщик "Мерседес" Росберг став переможцем Гран-прі Бельгії

Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем гонки Гран-прі Бельгії, яка сьогодні відбулася на автодромі в Спа.

Росберг, який стартував з першої позиції, нікому не поступився лідерством і першим перетнув фінішну межу. Таким чином, німець скоротив відставання в чемпіонаті від британця Льюїса Хемілтона на 10 очок. Тепер у Хемілтона, який сьогодні стартував на 21-му місці і зміг приїхати у трійці кращих, 232 очки, а у Росберга - 223 бали.

Друге місце на подіумі посів австралійський пілот "Ред Булл" Даніель Ріккардо.

Зазначимо, що під час Гран-прі сталося кілька аварій, одна з яких - за участю датського пілота "Рено" Кевіна Магнуссена - призвела до зупинки гонки на 11-му колі.

Крім того, чергова невдача спіткала "Феррарі", два пілоти якої Кімі Райкконен та Себастьян Феттель за "допомогою" пілота "Ред Булл" Макса Ферстаппена зіткнулися на першому повороті гонки. В результаті, обидва гонщика італійської "стайні" змогли фінішувати в Топ-10, але всього лише на шостій і дев'ятій позиції.

Разом з тим, відзначимо успіх "Форс Індія", обидва пілоти якої фінішували в Топ-5. Завдяки цьому команда вперше в сезоні обійшла "Вільямс" в Кубку конструкторів і тепер посідає в ньому четверте місце.

Результати Гран-прі Бельгії:

1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

3. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

4. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");

5. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

6. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

7. Фернандо Алонсо ("Макларен")

8. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");

9. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

10. Феліпе Масса ("Вільямс");

Особистий залік:

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 232;

2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 223;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 151;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 128;

5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 124;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 62;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 58;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія) - 45

10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 39;

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 455;

2. "Ред Булл" - 274;

3. "Феррарі" - 252;

4. "Форс Індія" - 103;

5. "Вільямс" - 101;