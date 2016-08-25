Формула-1. Бразилець Масса може залишитися без команди на наступний сезон

Бразильський екс-пілот "Феррарі", а нині гонщик "Вільямс" Феліпе Масса може залишитися без команди на наступний сезон, повідомляє grandprix.com.

"Вільямс" напередодні нового сезону планує переглянути склад гонщиків, і контракт з Масою може бути не продовжений. Варіантом для бразильця могла стати команда Формули-1 "Рено", але після того, як менеджер Масси посварився з керівництвом французької "стайні", їх співпраця не виглядає можливою.

Масса також міг би продовжити кар'єру в серії "Індікар", де вже виступає ряд бразильських пілотів, але брати участь у цих перегонах не бажає сам Феліпе. "Мене не цікавлять гонки на овалах, тому що ризики для пілотів тут дуже великі, а вплив водія на результат менше, ніж на звичайній гоночній трасі", - заявив бразилець.

Крім того, представники бразильця нещодавно побували на заїздах чемпіонату світу з перегонів на витривалість, але виробники "Порше", "Ауді" і "Тойота" поставилися до співпраці з Масою без ентузіазму.

Нагадаємо, 36-річний Феліпе Масса проводить 15-й сезон у Формулі-1. Найкращі часи гонщика пройшли в 2006-2013 роках, коли він виступав за "Феррарі". У 2008-му році він боровся за чемпіонство, але поступився першим місцем пілоту "Макларена" Льюїсу Хемілтону.