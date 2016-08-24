Формула-1. "Заубер" може втратити 35 мільйонів доларів, якщо не обжене "Манор" в Кубку конструкторів

Команда, яка посяде останнє 11-е місце в Кубку конструкторів за підсумками сезону Формули-1, недорахується 35 мільйонів доларів, повідомляє Blick.

Зазначається, що найгірша команда чемпіонату отримає за свій виступ 10 мільйонів доларів, в той час як потрапляння у Топ-10 сезону гарантує команді відразу 45 мільйонів.

Таким чином, у другій частині сезону боротьба за очки між командами-аутсайдерами Ф-1 "Заубером" і "Манором" стане ще більш активною. На даний момент у "Заубера" немає очок у турнірній таблиці сезону, а "Манор", завдяки десятому місцю німця Паскаля Верляйна на Гран-Прі Австрії, здобув одне очко.

Також серед аутсайдерів знаходиться "Рено" з шістьма очками в активі, які у четвертій гонці сезону на Гран-прі Росії взяв Кевін Магнуссен.

Додамо, що "Манор" - команда, яка має найменший бюджет і штат співробітників у Формулы-1. Під час літньої паузи в сезоні "Манор" поміняв у своєму складі індонезійського пілота Ріо Харьянто на француза Естебана Окона.

"Заубер" на початку сезону мав борги перед своїми працівниками і міг припинити існування. Однак кілька місяців тому у команди з'явилися нові власники, і тепер їй вже не загрожує ліквідація. Гонщиками "Заубера" є бразилець Феліпе Наср і швед Маркус Ерікссон.