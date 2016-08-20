Формула-1. Росіянин Квят хоче залишитися в "Торо Россо" на наступний сезон

Російський гонщик Формули-1 Даніїл Квят хотів би провести наступний сезон у складі своєї нинішньої команди "Торо Россо". Про це він заявив в коментарі motorsport.com.

"Мені подобається команда, а їй, схоже, комфортно зі мною. Я вважаю, що регламент наступного сезону більше підійде моєму стилю пілотування", — вважає Квят.

Нагадаємо, Даніїл Квят розпочинав сезон в команді "Ред Булл", але ще в першій частині сезону керівництво команди відправило його в свою дочірню команду "Торо Россо" взамін на Макса Ферстаппена.

В "Торо Россо" Квят провів вісім гонок і зміг заробити в них лише два очки. У цих восьми гонках інший пілот команди іспанець Карлос Сайнс набрав 32 очки.

При цьому молодий французький пілот Макс Гаслі вже висловив готовність замінити Квята в "Торо Россо".