Формула-1. Мотористи "Макларена" визнали своє відставання від двигунів на машинах "Ред Булл"

Компанія "Хонда" виробляє лише четверті по силі двигуни у Формулі-1. Це в інтерв'ю autosport.com визнав керівник проекту "Хонда" у Ф-1 Юсуке Хасегава.

"Ми лише четверті. Ієрархія така: "Мерседес", "Феррарі", "Рено" і потім "Хонда". Наше відставання від "Рено" величезне. Я був здивований їх прогресом, вони відмінно попрацювали.

У наступному році ми плануємо досягти рівня моторів "Мерседес". Не знаю, чи це реально, але така наша мета", - заявив японський фахівець.

Нагадаємо, "Хонда" другий рік поспіль поставляє двигуни команді "Макларен". Британська команда йде на сьомому місці в Кубку конструкторів, поступаючись командам, які використовують двигуни "Мерседес", "Феррарі" та "Рено".