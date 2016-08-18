Формула-1. Гонщик "Рено" Магнуссен хоче від команди визначеності

Датський пілот команди "Рено" Кевін Магнуссен закликав свою команду швидше прийняти рішення щодо подальшої співпраці з ним. Про це повідомляє motorsport.com.

"Звичайно, я хочу бути частиною команди і хочу в ній залишитися. Я вірю, що ця команда в майбутньому досягне успіху і я хочу бути частиною цього. Переговори тривають, але поки немає визначеності. Я сподіваюся, що рішення буде прийнято якомога швидше", - заявив Магнуссен.

Нагадаємо, 23-річний гонщик проводить у Формулі-1 третій сезон. Раніше він був основним гонщиком, а потім тест-пілотом "Макларена", з 2016 року їздить за "Рено".

У нинішньому сезоні Магнуссен в 12 гонках набрав шість очок і займає з цим показником 16-е місце в генеральній класифікації. При цьому його партнер британець Джолион Палмер очок не набирав зовсім.