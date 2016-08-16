Екс-глава "Феррарі" запевняє, що Шумахеру стає краще

Знаменитий гонщик Формули-1 Міхаель Шумахер, який потрапив у важку аварію, "реагує на лікування". Про це в інтерв'ю Marca повідомив екс-голова автомобільної компанії "Феррарі" Лука Ді Монтедземоло.

"Я був дуже радий дізнатися, що він реагує на лікування". Я знаю, наскільки він сильний. Впевнений, що завдяки його рішучості, яка буде мати вирішальне значення, він вийде з цієї дуже складної ситуації", - заявив Ді Монтедземоло.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер потрапив в аварію під час катання на лижах в 2013 році. Він провів кілька місяців у комі, але зміг вийти з неї. Новин про стан здоров'я знаменитого гонщика небагато. Відомо, що він може сидіти в кріслі, але як і раніше пересувається на візку з допомогою лікарів. Він пізнає родичів, але не розмовляє, оскільки м'язи його обличчя атрофувалися.

Міхаель Шумахер - семиразовий чемпіон Формули-1. П'ять титулів він виграв за кермом "Феррарі", коли президентом автокомпанії був Лука Ді Монтедземоло.