Формула-1. Французький гонщик готовий замінити росіянина Квята в "Торо Россо"

Французький пілот молодіжної програми "Ред Булл" П'єр Гаслі заявив про своє бажання стати основним гонщик "Торо Россо" в сезоні-2017. Про це повідомляє gpupdate.net.

"У мене є чітка мета: я хочу виступати в складі "Торо Россо" в 2017-му. Я стараюся з усіх сил, щоб заслужити цей шанс. Поки що в GP2 все йде добре. Мені важливо утримати лідерство і показати "Ред Булл", що я готовий до Формули-1", - заявив 20-річний гонщик.

Раніше з'явилися чутки про те, що Гаслі може вже в нинішньому сезоні замінити в "Торо Россо" росіянина Даніїла Квята, який невдало проводить чемпіонат. Гаслі не проти такого розвитку подій.

"Чесно кажучи, я не звертаю на ці чутки уваги. Якщо мені подзвонять, я буду готовий, але поки я фокусуюся на своїх проблемах", - сказав француз.

Нагадаємо, Даніїл Квят розпочинав сезон в команді "Ред Булл", але ще в першій частині сезону керівництво команди відправило його у свою дочірню команду "Торо Россо" взамін на Макса Ферстаппена.

В "Торо Россо" Квят провів вісім гонок і зміг заробити в них лише два очки. У цих восьми гонках інший пілот команди іспанець Карлос Сайнс набрав 32 очки.