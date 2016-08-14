Moto GP. Команда "Дукаті" здобула першу перемогу з 2010 року

Італійський мотогонщик "Дукаті" Андреа Янноне виграв Гран-прі Австрії в Moto GP. Це перемога стала першою для команди в престижної мотосерии світу з 2010 року.

Друге місце в гонці зайняв інший італійський пілот "Дукаті" Андреа Довіціозо, а третім фінішував іспанець Хорхе Лоренсо на "Ямасі".

Лідер генеральної класифікації Марк Маркес фінішував п'ятим і продовжує впевнено рухатися до чемпіонського титулу.

Підсумки Гран-прі Австрії:

1. Андреа Янноне, Італія (Ducati)

2. Андреа Довіциозо, Італія (Ducati)

3. Хорхе Лоренсо, Італія (Yamaha)

4. Валентіно Россі, Італія (Yamaha)

5. Марк Маркес, Іспанія (Repsol Honda)

6. Маверік Віньялес, Іспанія (Suzuki)

7. Дані Педроса, Іспанія (Repsol Honda)

8. Скотт Реддінг, Великобританія (Pramac)

9. Бредлі Сміт, Великобританія (Monster Yamaha Tech 3)

10. Поль Эспаргаро, Іспанія (Monster Yamaha Tech 3)

Генеральна класифікація:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 181;

2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 138;

3. Валентіно Россі (Yamaha) - 124;

4. Дані Педроса (Repsol Honda) - 105;

5. Маверік Віньялес (Suzuki) - 93;

6. Андреа Яннноне (Ducati) - 88;

7. Андреа Довіціозо (Ducati) - 79

8. Поль Эспаргаро (Yamaha Tech3) - 78;

9. Ектор Барбера (Avintia Racing) - 65;

10. Юджин Лаверті (Aspar Ducati) - 53.

10. Скотт Реддінг (Pramac) - 53.