У 2017 році максимальна швидкість болідів Формули-1 знизиться на 20 км/год

У наступному сезоні Формули-1 в силу вступить новий регламент для болідів. Технічний директор команди "Форс Індія" Енді Грін в інтерв'ю auto-motor-und-sport.de розповів про деякі його деталі.

Зокрема, він підтвердив, що автомобілі та шини на них стануть ширшими, завдяки чому боліди будуть виглядати більш агресивно.

При цьому, за словами інженера, до кінця наступного сезону притискна сила машин зросте на 35%. "Це найбільший приріст, який я коли-небудь Читайте такожАлонсо: "Щоб виграти титул чемпіона, потрібно їздити за "Мерседес" або "Макларен"зустрічав в моїй професійній кар'єрі, - сказав Грін.

Разом з тим, через більш широкі шини на 5-10% зросте показник опору повітря. Це, в свою чергу, вплине на максимальну швидкість болідів.

"На прямих ділянках траси, де сьогодні автомобілі досягають 330 км/год, вони будуть їхати на 20 км/год повільніше", - вважає Грін.

При цьому, він підкреслив, що при новому регламенті автомобілі проходитимуть проходити швидше. Таким чином, час проходження кола на багатьох Гран-прі скоротиться.