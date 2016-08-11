"Макларен" визнаний найбільш ненадійною командою Формули-1 - ЗМІ

Боліди британської команди Формули-1 "Макларен-Хонда" є самими ненадійними у Формулі-1. До такого висновку прийшли журналісти видання auto-motor-und-sport на основі статистичних даних.

За перші 12 гонок сезону боліди Фернандо Алонсо і Дженсона Баттона ламалися шість разів. По чотири рази машини відмовляли у пілотів "Рено" і "Торо Россо".

Найстабільнішою командою чемпіонату є "Вільямс", боліди якої ламалися три рази, але пройшли 94,4% всіх можливих кіл.

Читайте такожФормула-1: майбутнє Баттона в "Макларен" визначиться у вересніУ лідера чемпіонату "Мерседес" не було жодної випадкової поломки, а статистику команди зіпсувала аварія Ніко Росберга і Льюїса Хемілтона на Гран-прі Іспанії, коли з ладу вийшли обидва боліда.

"Мерседес" пройшов 90,2% всіх можливих кіл, займаючи в цьому рейтингу четверте місце, позаду команд "Вільямс", "Ред Булл" і "Форс Індія". "Феррарі", що пройшла 82,6% кіл, займає тут десяте місце, випереджаючи лише "Рено".