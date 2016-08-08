Поліція запобігла теракту під час Гран-прі Сінгапуру у Формулі-1

Поліція запобігла можливому теракту під час проведення в Сінгапурі Гран-прі Формули-1, повідомляє Mirror.

Шість прихильників "Ісламської держави" мали намір запустити серію ракетних атак з острова Батам, який знаходиться в 10 милях від Сінгапуру і контролюється Індонезією. Всі терористи затримані поліцією.

Повідомляється, що заарештовані члени банди пов'язані з 32-річним Бахруном Наїмом, випускником індонезійського університету, який звинувачується в організації теракту в Джакарті шість місяців тому. Зараз Наїм співпрацює з ІГІЛ.

Нагадаємо, Гран-прі Сінгапуру має відбутися 18 вересня. Гонка по вулицях Сінгапуру є єдиною в календарі Формули-1, яка проходить в темний час доби при штучному освітленні.

За вісім років проведення Гран-прі Сінгапуру чотири рази його переможцем ставав Себастьян Феттель, по два рази його вигравали Льюїс Хемілтон і Фернандо Алонсо.