Формула-1: майбутнє Баттона в "Макларен" визначиться у вересні

Британський гонщик команди Формули-1 "Макларен-Хонда" Дженсон Баттон визначиться зі своїм майбутнім у найближчому вересні. Про це він сказав в інтерв'ю F1i.

За словами чемпіона світу 2009 року, спочатку він проведе переговори з керівництвом своєї нинішньої команди.

"Я ще не розмовляв з командою. У вересні ми сядемо за стіл переговорів і все обговоримо. Тоді я вирішу, чи варто продовжувати виступати у Формулі-1, чи хоче "Макларен" бачити мене у себе або буде інший розвиток подій", — сказав Баттон.

36-річний пілот також допустив, що після нинішнього сезону завершить кар'єру в автоспорті.

"Якщо я не буду у Формулі-1, то не знаю, де опинюся. Просто трохи повеселюся. Я прожив все своє життя за розкладом, а тепер раптом залишуся без свого графіка? Таке трапиться вперше за останні 18 років. Це буде захоплюючий момент. Життя повне можливостей і за межами автоспорту", - заявив британець.

Як повідомляв УНІАН, раніше в послугах Баттона висловлювали зацікавленість в команді "Вільямс". При цьому, британська "стайня" не бажає занадто довго чекати рішення Баттона.

Також зазначимо, що вчора був 10-річний ювілей першої перемоги Баттона в гонці Формули-1. У 2006 році Дженсон в якості пілота "БАР-Хонда" став переможцем Гран-прі Угорщини.