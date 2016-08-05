Знаменитий гонщик Формули-1 запропонував розмістити на трибунах автодромів "покемонів"

Знаменитий британський гонщик Девід Култхард запропонував Формулі-1 підписати контракт з творцями гри Pockemon Go, повідомляє auto-motor-und-sport.

За задумом 45-річного екс-пілот команд "Вільямс", "Макларен" і "Ред Булл", таке рішення зможе залучити на трибуни вболівальників.

Читайте такожАлонсо: "Щоб виграти титул чемпіона, потрібно їздити за "Мерседес" або "Макларен""Я хотів би підписати контракт з Pockemon Go і приховати маленьких монстрів на трибунах. Таким чином, можна було б залучити на гонки Формули-1 багатьох молодих людей", - заявив Култхард, який нині працює коментатором гонок.

Нагадаємо, Девід Култхард виступав у Формулі-1 з 1994 по 2008 рік. Найкращі роки Култхарда пройшли в команді "Макларен-Мерседес", з яким британець один раз ставав віце-чемпіоном Ф-1 і ще три рази займав третє місце в чемпіонаті.