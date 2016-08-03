Формула-1: "Вільямс" покваплює Баттона прийняти рішення про перехід з "Макларена"

Команда Формули-1 "Вільямс" бажає підписати контракт на наступний сезон з гонщиком "Макларена" Дженсоном Баттоном, повідомляє Sport Arena, посилаючись на Press Association Sport.

При цьому, "Вільямс" бажає, щоб 36-річний пілот скоріше визначився, чи хоче він виступати в цій команді. Чекати рішення Баттона до останнього в британській команді не мають наміру.

Читайте такожФанати закликали пілота "Макларен" піти з Формули-1 заради кар'єри в Top Gear"Так, ми були б раді підписати контракт з Баттоном, але він сам має зробити перший крок, а ми будемо захищати свої інтереси", — сказала заступник керівника "стайні" Клер Вільямс.

"Нам потрібен розумний гонщик, який демонструє свої навички і талант за кермом боліда, а також за межами траси. Але Баттон — не єдиний варіант для нас", - додала вона.

Нагадаємо, контракт Баттона з "Маклареном" закінчується після закінчення нинішнього сезону. Керівництво "Макларена" ще не вирішило, чи подовжувати контракт з ветераном.

Дженсон Баттон починав кар'єру пілота Формули-1 саме у "Вільямс", за який від'їздив один сезон у 2000 році. У 2009 році він став чемпіоном Формули-1 в складі команди "Брон", за "Макларен" він виступає з 2010 року.