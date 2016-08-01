Бразильська поліція врятувала викрадену тещу голови Формули-1 Екклстоуна
67-річна Апаресіда Шунк під час звільнення не постраждала.
Бразильська поліція врятувала викрадену в своєму будинку в Сан-Паулу Апаресіду Шунк, тещу боса "Формули-1" Берні Екклстоуна. Про це повідомляє Motorsport з посиланням на Veja.
Як повідомляв УНІАН, Шунк була викрадена 22 липня. Викрадачі вимагали за звільнення 67-річної Шунк 36,5 мільйонів доларів, які повинні були бути розділені на чотири частини і передані в різних сумках.
Однак самого великого викупу в історії Бразилії вдалося уникнути завдяки діям поліції, яка виявила тещу Екклстоуна в передмісті Сан-Паулу, місті Котія.
В результаті операції було вчинено два арешти. Зазначається, що Шунк не постраждала під час звільнення.
85-річний Берні Екклстоун вважається одним з найбагатших і найвпливовіших людей у світі спорту, його статки оцінюються в 3,1 мільярди доларів.
Апаресіда Шунк є матір'ю 38-річної Фабіани Флозі, з якою Екклстоун обвінчався в 2012 році.