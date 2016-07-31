Формула-1: Хемілтон став переможцем Гран-прі Німеччини та зміцнив лідерство в загальному заліку

Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Німеччини у Формулы-1 та зміцнив власне лідерство в генеральній класифікації.

Як і на попередньому Гран-прі Угорщини, чинний чемпіон світу на старті гонки обігнав переможця кваліфікації та свого партнера по команді Ніко Росберга, після чого нікому не поступався першим місцем.

За підсумками гонки другу і третю позицію зайняли пілоти "Ред Булл" - австралієць Даніель Ріккардо і голландець Макс Ферстаппен. Росберг приїхав до фінішу четвертим.

Також зазначимо, що подвійний подіум "Ред Булл" дозволив команді випередити "Феррарі" в Кубку конструкторів.

Результати Гран-прі Німеччини:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")

2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл) +6.996

3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл") +13.413

4. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес") +15.845

5. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +32.570

6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі") +37.023

7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія") +1:10.049

8. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен") +1 коло

9. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс") +1 коло

10. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія") +1 коло

Особистий залік:

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 217;

2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 198;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 133;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 122;

5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 120;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 58;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 48;

9. Феліпе Масса ("Вільямс") - 38;

10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 30.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 415;

2. "Ред Булл" - 256;

3. "Феррарі" - 242;

4. "Вільямс" - 96;

5. "Форс Індія" - 81.