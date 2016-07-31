Формула-1: Хемілтон став переможцем Гран-прі Німеччини та зміцнив лідерство в загальному заліку
Британський пілот мчить до свого третього чемпіонського титулу поспіль.
Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Німеччини у Формулы-1 та зміцнив власне лідерство в генеральній класифікації.
Як і на попередньому Гран-прі Угорщини, чинний чемпіон світу на старті гонки обігнав переможця кваліфікації та свого партнера по команді Ніко Росберга, після чого нікому не поступався першим місцем.
За підсумками гонки другу і третю позицію зайняли пілоти "Ред Булл" - австралієць Даніель Ріккардо і голландець Макс Ферстаппен. Росберг приїхав до фінішу четвертим.
Також зазначимо, що подвійний подіум "Ред Булл" дозволив команді випередити "Феррарі" в Кубку конструкторів.
Результати Гран-прі Німеччини:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")
2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл) +6.996
3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл") +13.413
4. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес") +15.845
5. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +32.570
6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі") +37.023
7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія") +1:10.049
8. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен") +1 коло
9. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс") +1 коло
10. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія") +1 коло
Особистий залік:
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 217;
2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 198;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 133;
4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 122;
5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 120;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;
7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 58;
8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 48;
9. Феліпе Масса ("Вільямс") - 38;
10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 30.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 415;
2. "Ред Булл" - 256;
3. "Феррарі" - 242;
4. "Вільямс" - 96;
5. "Форс Індія" - 81.