Формула-1: Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі Німеччини

Пілот "Мерседеса" Ніко Росберг завоював поул-позицію за підсумками кваліфікації етапу Формули-1 Гран-прі Німеччини в Хоккенхаймі, повідомляє Autosport.com.

У топ-десятку пробилися три провідні команди і ще два колективи, а саме Williams і Force India, що використовують двигуни Mercedes. Ці результати стали доказом того, що потужність двигуна є визначальним фактором на Хоккенхаймрингу.

Дуже швидкий час у своїх перших спробах в заключній частині заїзду продемонстрували Хемілтон та Росберг, однак Ніко, на відміну від свого напарника по команді, не зумів закінчити швидке коло через проблеми з електронікою: німець сповільнився відразу після другої відсічки часу.

Хемілтон тим часом проїхав своє швидке коло за 1.14,486, а Даніель Ріккардо з Red Bull Racing поступився чинному чемпіону світу всього 0,240 секунди.

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За п'ять хвилин до кінця сесії Mercedes випустив Росберга на його єдине швидкий коло, і Ніко зумів оновити результат Хемілтона на 0,123 секунди.

Льюїс, у свою чергу, помилився у своїй другій спробі на середньому секторі траси і не зміг перевершити результат місцевого улюбленця. Третім залишився Ріккардо, а разом з ним з другого ряду візьме старт Макс Ферстаппен.

П'яте і шосте місця дісталися Кімі Райкконену і Себастьяну Феттелю. Позиції з сьомої по десяту розподілили Ніко Хюлькенберг, Валттері Боттас, Серхіо Перес і Феліпе Маса.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Німеччини відбудеться 31 липня.