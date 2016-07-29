Формула-1: Росберг лідирує на першому тренуванні Гран Прі Німеччини

У Німеччині стартував етап "Формули-1" на Хоккенхаймрингу, де в першому тренуванні кращий час показав Ніко Росберг з "Мерседес", який йде на 2-му місці в загальному заліку змагань, повідомляє autosport.com.

Найкращий результат був показаний, ледь тренування перевалило за екватор. Долаючи дистанцію на шинах Supersoft Росберг проїхав на секунду швидше попереднього кращого результату – 1:15.517.

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Його партнер по команді і лідер нинішнього чемпіонату британський пілот Льюїс Хемілтон відстав від переможця на 0,326 секунди. Третій результат - на рахунку Себястьяна Феттеля з "Феррарі" - 1,150 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Німеччини відбудеться 31 липня і стане останньою перед великою 4-тижневою перервою в сезоні "Формули-1".