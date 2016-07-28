Формула-1: Гран-прі Італії ще на чотири роки залишиться в Монці

Гран-Прі Італії у класі Формули-1 як і раніше проходитиме на автодромі в Монці, що знаходиться в передмісті Мілана. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Президент Федерації автоспорту Італії Анджело Стіккі Даміані домовився з бос Формули-1 Берні Екклстоуном про новий чотирирічному контракт на проведення Гран-прі Італії в Монці. Читайте такожДует пілотів "Мерседес" побив досягнення "Феррарі" часів ШумахераЕкклстоун підтвердив, що угода близька до завершення.

Угода обійдеться Федерації у 88 мільйонів євро. Крім того, регіон Ломбардія платитиме за кожен з чотирьох Гран-прі за 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Гран-прі Італії може бути перенесений до Імоли - італійського міста, де раніше проходило Гран-прі Сан-Марино.

У нинішньому сезоні Гран-прі Італії відбудеться 4 вересня. Під час минулорічного чемпіонату гонку в Монці виграв британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон.