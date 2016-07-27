"Формула-1: Хемілтон сподівається на першу перемогу в Німеччині після 2008 року

Діючий чемпіон світу Льюіс Хемілтон поділився своїми очікуваннями від майбутнього Гран Прі Німеччини, повідомляє Autosport.com.

«Було здорово виграти в Угорщині після не самого простого уїк-енду. Якщо я зміг піднятися на вершину за не самих ідеальних обставин, то це дуже добре, – заявив Хемілтон. – Тепер ми вирушаємо в Німеччину, на ще одну домашню гонку для команди після Сільверстоуна. В останній раз я перемагав в Хоккенхаймі ще в 2008 році. Здається, ніби пройшло ціле життя. Але у мене дуже приємні спогади про цю трасу і саму країну", - зазначає Хемілтон.

"На початку своєї кар'єри я дуже багато ганявся на Хоккенхаймрингу, і, звичайно, був частиною сім'ї Mercedes. Було б здорово подарувати ще одну перемогу всім нашим співробітникам і команді перед літньою перервою. Останні декілька гонок склалися для мене дуже вдало, і якщо я збережу цей імпульс в майбутній уїк-енд, то буду в хорошій формі», - додав британський гонщик.

Чинний переможець Гран Прі Німеччини Ніко Росберг розраховує відігратися після 2-го місця на Хунгароринзі в минулі вихідні і втрати лідерства в чемпіонаті.

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«Було дуже прикро втратити гонку в Угорщині в першому повороті, – сказав Росберг. – Але я був дуже задоволений своїм темпом по ходу уїк-енду, так що з упевненістю дивлюся в майбутнє. Здорово так скоро повернутися за кермо, особливо приємно, що це буде моя друга домашня гонка".

"Кілька тижнів тому я пілотував в Хоккенхаймі чемпіонську машину Мікі Хаккінена. Це навіяло багато спогадів з мого дитинства в DTM поруч з татом і до перемоги в 2014-му році. Хочеться сподіватися, що мені вдасться повторити це досягнення для вболівальників і всіх в Mercedes. Я постараюся зробити все можливе, щоб принести співробітникам команди результат, якого вони заслуговують, перш ніж ми вирушимо на канікули», - додав пілот "Мерседес".

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Німеччини відбудеться 29-31 липня в Хоккейнхаймі.