Викрадачі тещі голови "Формули-1" вимагають рекордну суму викупу

Як повідомляють видання Veja і Globo, 67-річна Апаресіда Шунк була викрадена з Сан-Паулу в п'ятницю вночі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними ЗМІ, викрадачі запросили рекордну суму за звільнення жінки, вони зажадали виплатити викуп у фунтах стерлінгів і розділити гроші на чотири частини.

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Викрадення людей було поширеним заняттям криміналу в Бразилії на початку 2000-х років, однак число таких злочинів знизилася після того, як в поліції було сформовано спеціальний підрозділ по боротьбі з викраденнями.

85-річний Берні Екклстоун вважається одним з найбагатших і найвпливовіших людей у світі спорту, його статок оцінюється в 3,1 млрд доларів.

Апаресіда Шунк є матір'ю 38-річної Фабіани Флозі, з якою Екклстоун обвінчався в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро боєць джиу-джитсу Джейсон Лі повідомив, що люди в поліцейській формі погрожували йому зброєю, і він відкупився від них за 615 доларів.