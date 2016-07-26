Дует пілотів "Мерседес" побив досягнення "Феррарі" часів Шумахера

Пілоти команди Формули-1 "Мерседес" Льюїс Хемілтон і Ніко Росберг під час пройшов в неділю Гран-прі Угорщини зайняли перше і друге місце в гонці. Це був 25-й дубль пілотів "Мерседес", які виступають удвох за команду з 2013 року, повідомляє auto-motor-und-sport.de.

Таким чином, Хемілтон та Росберг за кількістю дублів перевершили дует Міхаеля Шумахера і Рубенса Баріккелло, які виступали в "Феррарі" з 2000-го по 2005-й рік. В активі німецько-бразильської пари гонщиків 24 дублі.

Зазначимо, що Росберг виступає за "Мерседес" протягом семи років, і перші три роки в цій команді його партнером був Міхаель Шумахер.

Як повідомляв УНІАН, після Гран-прі Угорщини, Льюїс Хемілтон обігнав Ніко Росберга в генеральній класифікації пілотів у нинішньому сезоні Формули-1.