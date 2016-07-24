Формула-1: Хемілтон переміг на Гран-прі Угорщини та став новим лідером чемпіонату

Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Угорщини Формули-1. Цей успіх дозволив йому обійти партнера по "стайні" Ніко Росберга в особистому заліку і очолити турнірну таблицю чемпіонату.

Хемілтон, який стартував другим, обігнав Росберга вже на першому повороті гонки на Хунгарорінзі, після чого не поступався лідерством. Росберг доїхав до фінішу другим.

Читайте такожФормула-1: Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі УгорщиниТретє місце на подіумі зайняв пілот команди "Ред Булл" Даніель Ріккардо, який витримав в кінці гонки натиск пілота "Феррарі" Себастьяна Феттеля. Завдяки цьому результату Ріккардо обійшов в особистому заліку іншого пілота "Феррарі" Кімі Райкконена і тепер занаходиться на третьому місці.

Результати Гран-прі Угорщини:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

3. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

5. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

7. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");

8. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо");

9. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");

10. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія").

Особистий залік:

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 192;

2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 186;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 115;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 114;

5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 110;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 100;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 56;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 47;

9. Феліпе Масса ("Вільямс") - 38;

10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 30.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 381;

2. "Феррарі" - 224;

3. "Ред Булл" - 220;

4. "Вільямс" - 94;

5. "Форс Індія" - 77.