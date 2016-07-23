Формула-1: Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини

На автодромі Хунгарорінг завершилася кваліфікація чергового етапу чемпіонату світу Формули-1 сезону 2016 року, де найшвидше коло проїхав німець Ніко Росберг, повідомляє F-1news.

Пілот "Мерседеса" випередив свого партнера по команді британця Льюїса Хемілтона на 0,143 секунди.

Перед початком кваліфікації пройшов сильний дощ, що суттєво вплинуло на передстартові прогнози. До початку гонки погода вже налагодилася, але калюжі на трасі створювали певні перешкоди для гонщиків.

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Потім дощ продовжився вже безпосередньо під час кваліфікації, змусивши організаторів виставити червоні прапори і перервати змагання.

У підсумку, своє найшвидше коло Росберг проїхав за 1 хвилину 19,965 секунди, ставши єдиним, хто подолав дистанцію швидше 1 хвилини 20 секунд. Хемілтон зайняв 2-е місце, Даніель Ріккардо з "Ред Булл" - 3-є - 0,315 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Угорщини відбудеться в неділю, 24 липня.