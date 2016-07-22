Формула-1: Росберг підписав новий контракт з "Мерседесом"

15:40, 22 липня 2016
Мотор
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Віце-чемпіон світу уклав зі своєю нинішньою командою дворічну угоду.

Reuters

Віце-чемпіон світу в гонках класу Формула-1 Ніко Росберг підписав новий контракт на наступні два сезони зі своєю нинішньою командою "Мерседес", повідомляє офіційний сайт "Срібних стріл".

Росберг є гонщиком "Мерседес" з 2010 року. За цей час він виграв 19 Гран-прі, в тому числі п'ять у нинішньому сезоні. Зараз німецький пілот є лідером генеральної класифікації Ф-1, випереджаючи на одне очко свого партнера по команді британця Льюїса Хемілтона.

У 2014 і 2015 роках 31-річний гонщик ставав віце-чемпіоном світу.

Читайте такожФормула-1: Росберга оштрафували на 10 секунд і усунули на третє місце за підсумками Гран-прі ВеликобританіїТаким чином, в наступному сезоні Формули-1 склади топ-команд залишаться незмінними. "Мерседес" представлятимуть Льюїс Хемілтон і Ніко Росберг, "Феррарі" — Себастьян Феттель і Кімі Райкконен, "Ред Булл" — Даніель Ріккардо і Макс Ферстаппен.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росберг заявляв, що не підтримує дружні стосунки зі своїм партнером по команді "Мерседес" Льюїсом Хемілтоном.

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