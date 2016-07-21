Формула-1: пілот " Феррарі " Феттель розкритикував обмеження на радіопереговори і дотримання меж траси

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель розкритикував обмеження радіопереговорів та піддав критиці намір FIA карати пілотів за порушення кордонів по ходу гоночного уїк-енду в Угорщині, повідомляє Autosport.com.

«Це повна нісенітниця. Всі проблеми, які у нас є з радіопереговорами, виглядають просто смішно, – сказав Феттель. – Я дивився запис гонки в Сільверстоуні і прийшов до висновку, що глядачеві цікаво, коли гонщик починає трохи панікувати, а разом з ним починає панікувати команда".

«Думаю, це додає людського фактора такого технічно складного виду спорту. Так що це неправильний напрямок. Хіба що в радиопереговорах стало менше нудних повідомлень, тому я не бачу сенсу», - додав пілот.

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Чотириразовий чемпіон світу також залишився незадоволений електронними пристроями, які були встановлені в четвертому і 11-м поворотах Хунгарорінгу для того, щоб стежити за дотриманням межами траси.

«Я думаю, що це вина FIA, якщо при виїзді за межі можна проїхати швидше, ніж на самій трасі, – сказав Феттель. – Я пройшов по треку сьогодні, і це досить сумно».

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Угорщини на трасі Хунгарорінг відбудеться 24 липня.

На даний момент Феттель знаходиться на 5-му місці в особистому заліку (98 очок), відстаючи на 70 балів від лідера чемпіонату німця Ніко Росберга з "Мерседес". У Кубку конструкторів "Феррарі" займає 2-е місце в гострій боротьбі з "Ред Булл" (204 і 198 балів), істотно відстаючи від лідируючого "Мерседес" (335).