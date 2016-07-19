Формула-1: лідер чемпіонату Росберг зізнався, що не дружить з партнером по команді Хемілтоном

Лідер поточного сезону чемпіонату Ф1 Ніко Росберг заявив, що зараз його не пов'язують дружні стосунки з Льюїсом Хемілтоном. Тим не менш був присутній дух суперництва між гонщиками, навіть коли вони були близькими приятелями, повідомляє Аutosport.com з посиланням на інтерв'ю гонщика The Guardian.

«Мені б хотілося обіграти Льюїса як мінімум тому, що він чемпіон світу. Я його дуже поважаю, але зараз ми явно не найкращі друзі. Між нами є певна напруженість у стосунках. Ми обидва дуже конкурентоспроможні, через що залишатися друзями дуже непросто. Так було завжди. Скільки піци ми зможемо з'їсти? Хто пробіжить швидше від ліфта до номера в готелі? Ми постійно змагалися, але раніше до цього не домішувалися команда, ЗМІ і гроші», - відзначив німецький пілот.

Читайте такожФормула-1: "Мерседес" не повинна застосовувати командну тактику - Екклстоун

Росберг додав, що його дуже турбує ситуація з очками в чемпіонаті, проте він воліє не впадати у відчай: «Якщо дивитися тільки на бали, то так, зараз це мене дуже засмучує. Я випереджав Льюїса більш ніж на 40 балів, але ця перевага зникла. Тим не менш сезон-2016 представляє для мене чудові можливості. Мене підганяє усвідомлення того, що я можу перемогти в кожній гонці. Якщо б ми боролися, скажімо, за 12-у чи 13-у позиції, то все було б по-іншому. Боротьба за титул зараз особливо напружена, оскільки ми виступаємо в одній команді один проти одного. Складно знайти вірний підхід. У нас є зобов'язання перед Mercedes, для якої важлива перемога в Кубку Конструкторів, питання в тому, як знайти межу між командою і моїм его, між тим, що хочу саме я».

Як повідомляв УНІАН, на даний момент, за підсумками Гран-прі Великобританії, пілотів поділяє 1 очко в загальному заліку змагань.