Moto GP. Іспанець Маркес став переможцем Гран-прі Німеччини

Іспанський гонщик команди "Хонда" Марк Маркес виграв німецький етап чемпіонату світу з мотоперегонів.

Лідер генеральної класифікації провалив старт гонки, на 11-му колі заїхав в гравій і опинився на дев'ятому місці. Але після цього іспанець пересів на мотоцикл з "сухими" налаштуваннями і поступово вийшов у лідери.

Друге місце на Гран-прі посів британський пілот LCR Кел Кратчлоу, третє - італійський гонщик "Дукаті" Андреа Довіциозо.

Підсумки Гран-прі Німеччини:

1. Марк Маркес, Іспанія (Repsol Honda)

2. Кел Кратчлоу, Великобританія (LCR)

3. Андреа Довіциозо, Італія (Ducati)

4. Скотт Реддінг, Великобританія (Pramac)

5. Андреа Янноне, Італія (Ducati)

6. Дані Педроса, Іспанія (Repsol Honda)

7. Джек Міллер, Австралія (Marc VDS)

8. Валентино Россі, Італія (Yamaha)

9. Ектор Барбера, Іспанія (Avintia)

10. Альваро Баутіста, Іспанія (Aprilia)

Генеральна класифікація:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 170;

2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 122;

3. Валентино Россі (Yamaha) - 111;

4. Дані Педроса (Repsol Honda) - 96;

5. Маверік Віньялес (Suzuki) - 83;

6. Поль Эспаргаро (Yamaha Tech3) - 72;

7. Ектор Барбера (Avintia Racing) - 65;

8. Андреа Яннноне (Ducati) - 63;

9. Андреа Довіциозо (Ducati) - 59

10. Юджин Лаверті (Aspar Ducati) - 53.

Як повідомляв УНІАН, переможцем Гран-прі Нідерландів в Moto GP став австралієць Джек Міллер.