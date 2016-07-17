Сьогодні річниця смерті французького гонщика Формули-1 Бьянкі

Сьогодні виповнюється рівно рік після того, як пішов з життя французький пілот команди Формули-1 "Марусся" Жюль Бьянкі.

25-річний гонщик потрапив в аварію під час Гран-прі Японії 5 жовтня 2014 року. У складних погодних умовах француз вилетів з траси і на швидкості 126 км/год врізався в трактор-евакуатор.

Кілька місяців Бьянкі провів у комі, а 17 липня 2015 року було оголошено про його смерть. Він став першим пілотом, який загинув під час гонки Формули-1 з 1994 року, коли розбився триразовий чемпіон Читайте такожСім'я загиблого гонщика Бьянкі подає в суд на керівництво "Формули-1"світу бразилець Айртон Сенна.

Комісія, що розслідувала аварію, поклала відповідальність за аварію на самого Бьянкі, який нібито недостатньо знизив швидкість при "палаючих" жовтих прапорах. Батько пілота Філіп Бьянкі вважає, що вини його сина сталося, він судиться з цього приводу з Formula One Management.

Жюль Бьянкі був одним з найбільш талановитих гонщиків Формули-1, і фахівці прогнозували йому протягом одного або двох років перехід в "Феррарі" на місце Кімі Райкконена.