Формула-1: Хемілтон розповість про аварію на Гран-прі Іспанії після закінчення кар'єри

Пілот німецької команди Формули-1 "Мерседес" британець Льюїс Хемілтон заявив, що повідає публіці про все, що супроводжувало зіткнення з партнером по команді німцем Ніко Росберг на першому колі Гран-прі Іспанії в Барселоні тільки після відходу зі спорту, повідомляє motorsport.com.

Під час сесії питань і відповідей, влаштованої UBS, Хемілтон визнав, що зіткнення з Ніко Росбергом на першому колі Гран Прі Іспанії стало "нижчою точкою", від якої він, тим не менше, зумів оговтатися.

Він також розповів, як за останні роки змінився його психологічний підхід до подібних ситуацій.

Хемілтон сказав: «Коли я був молодшим, то важко переживав погані гонки. Це були негативні моменти. Пам'ятаю, після деяких перегонів мені навіть не хотілося покидати свою кімнату в готелі – три або чотири дні. Я не говорив ні з ким, не відповідав на телефонні дзвінки. Я просто намагався витягти себе з темряви, в якій опинився. Вибравшись з неї якимось чином, я намагався обернути ситуацію собі на користь. Необхідно шукати позитивні моменти в кожній ситуації і не думати про негатив".

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"Приміром, Барселона цього року стала для мене нижчою точкою, - продовжує британець. - Існують моменти, про які ви не дізнаєтеся, поки я не закінчу кар'єру. Наступного ранку я прокинувся і пішов на пробіжку, думаючи про сьогодення. Мене зводило з розуму 43-очкове відставання, яке, як здавалося, неможливо відіграти. Я просто людина. У ті дні мені здавалося, що це неможливо. Довелося пройти через біль. Можна швидко подолати подібне, але іноді на це потрібно більше часу. Чесно кажучи, я відчуваю, що став сильнішим. Бували дні, коли мені здавалося, що світ руйнується, я ніколи не стану чемпіоном... Подивіться, де я зараз. Всього в одному очке від лідера. Це доводить, що ніколи не можна здаватися, що б не трапилося».

Хемілтон дав зрозуміти, що зламати його психологічно неймовірно складно.

«У плані психології мені подобаються ці битви з самим собою, – продовжив британець. – Тільки я знаю, що відбувається в моїй голові. Я просто знайшов свій шлях. Деколи потрібно досить багато часу, щоб розібратися з самим собою, зрозуміти самого себе. Я нікому не дозволю втручатися в мої думки».

Як повідомляв УНІАН, на першому колі Гран-прі Іспанії партнери по "Мерседес", почавши гонку з першого ряду стартової решітки зіткнулися при обгоні і обидва достроково завершили гонку.