Формула-1: "Ред Булл" і "Феррарі" не бояться один одного і хочуть боротися за чемпіонство з "Мерседес"

Керівник команди Формули-1 "Ред Булл" Крістіан Хорнер заявив, що команда не боїться "Феррарі" і може зосередитися на битві за титул з лідируючим в чемпіонаті сезону-2016 "Мерседес", повідомляє Autosport.com.

За дві останні гонки "Ред Булл" скоротила відставання від Скудерії у Кубку конструкторів з 37 до 6 очок.

На питання про те, у чому "Ред Булл" програє "Феррарі", Хорнер відповів: «Ні в чому. У нас дуже швидка машина, швидкі гонщики, а двигун стає все краще. Я не думаю, що нам є чого боятися. У Сільверстоуні ми відіграли 15 очок у "Феррарі", а на Гран-прі Австрії - 13. Позаду такі траси, як Монреаль, Баку і Шпілберг, які дуже вимогливі до потужності двигуна. Наступні автодроми повинні підійти нам краще. Боротьба у кінцівці сезону обіцяє стати досить щільною».

Хорнер також вважає, що "Ред Булл" здатна кинути виклик "Мерседес" за чистою швидкістю в деяких гонках, як, наприклад, в наступний уїк-енд в Угорщині.

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У "Феррарі" тим часом, як і раніше зосереджені на тому, щоб наздогнати "Мерседес", і не думають про боротьбу з "Ред Булл".

«Гарна форма "Ред Булл" йде на користь Формулі 1, конкуренції, видовищності, – сказав керівник команди Мауріціо Аррівабене. – Як і раніше вважаю, що нашою метою є "Мерседес", а не "Ред Булл". Було б неправильно здаватися на даній стадії сезону».

Як повідомляв УНІАН, після першої половини сезону Формули-1 - 10 гонок з 21 - на рахунку лідера чемпіонату "Мерседес" 335 очок. У свою чергу, у "Феррарі" 204 бали, а у "Ред-Булл" - 198.