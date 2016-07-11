Формула-1: Росберга оштрафували на 10 секунд і посунули на третє місце за підсумками Гран-прі Великобританії

Пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг оштрафований на десять секунд за порушення технічного регламенту в області обмежень на радіопереговори, повідомляє Аutosport.com.

За п'ять кіл до кінця гонки інженер зв'язався з Ніко, сказавши німцеві, що на коробці передач виникла проблема, порадивши пілоту не використовувати сьому передачу.

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Після гонки Росберг заявив, що якби інженер не проінструктував його, він не міг доїхати до фінішу.

Через штраф Ніко позбувся другого місця, на яке переміщається Макс Ферстаппен з "Ред Булл". Таким чином, у загальному заліку сезону-2016 перевага Росберга над Льюїсом Хемілтоном,який виграв у Сільверстоуні, скоротилася з чотирьох до одного очка.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Хемілтон виграв Гран-прі Великобританії, але залишився на другому місці в заліку пілотів за підсумками першої частини сезону.