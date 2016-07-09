Формула-1: Хемілтон виграв у Росберга кваліфікацію Гран-прі Великобританії

Британець Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії, випередивши свого партнера по команді "Мерседес" німця Ніко Росберга на 0,319 секунди, повідомляє f1news.ru.

Британець подолав своє найшвидше коло за 1 хвилину 29.287 секунди.

Росберг найшвидше коло подолав за 1:29.606, а зайнявший 3-е місце Макс Ферстаппен з "Ред Булл" - за 1:30.313.

Гонщики Мерседес в п'яте за сезон займуть перший ряд стартового поля – для команди це 40-е подібне досягнення.

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З другого ряду стартують гонщики "Ред Булл", де вперше в сезоні Макс Ферстаппен випередив у кваліфікації Даніеля Ріккардо. З третього ряду гонку розпочне пілот "Феррарі" Кімі Райкконен, який випередив Себастьяна Феттеля. До речі, завтра Феттель втратить п'ять місць на старті через заміну коробки передач до закінчення терміну дії.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Великобританії відбудеться 10 липня.