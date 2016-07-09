Формула-1 Феттель втратить п'ять позицій на старті Гран-прі Великобританії

Міжнародна федерація автоспорту (FIA) офіційно підтвердила заміну коробок передач перед кваліфікацією Гран Прі Великобританії на двох машинах - Маркуса Еріксона і Себастьяна Феттеля, повідомляє f1news.ru.

Обидві коробки замінені до закінчення строку їх служби, тому пілоти втратять по п'ять місць на стартовій решітці.

Втім, участь Маркуса Еріксона в кваліфікації поки під сумнівом – його машина серйозно постраждала після аварії у третій сесії вільних заїздів, а сам пілот відправлений у госпіталь для медичного огляду.

В поточному сезоні, незважаючи на серію технічних проблем, Феттель знаходиться на 3-му місці особистого заліку. Втім, відставання від лідируючих пілотів "Мерседеса" вже майже критичне – 142 у Льюїса Хемілтона і 153 у Ніко Росберга проти 96 балів у Феттеля.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Великобританії відбудеться 10 липня.