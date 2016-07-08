Формула-1: Райкконен продовжив контракт з "Феррарі" на сезон-2017

Команда гоночної серії Формула-1 "Феррарі" підтвердила, що контракт з Кімі Райкконеном продовжено до кінця сезону-2017, повідомляє Аutosport.com.

Попередній договір гонщика з командою закінчувався в кінці цього року, що викликало в пресі безліч чуток щодо того, що місце фінна в Скудерії в наступній кампанії може зайняти Серхіо Перес.

Кімі перейшов в Ferrari в 2007-му і відразу ж виграв чемпіонський титул. По закінченню сезону-2009 він покинув Ф1, перебравшись в ралі. У сезоні-2014 він повернувся в Скудерію після дворічного перебування в Lotus.

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Таким чином, кампанія-2017 стане для Райкконена сьомою за рахунком в складі легендарної команди і третьою поспіль, в якій його напарником буде Себастьян Феттель.

У нинішньому чемпіонаті 36-річний Райкконен ділить третє місце в загальному заліку з Феттелем. У обох пілотів команди в активі по 96 балів.

У Кубку конструкторів "Феррарі" займає 2-е місце (192 очки), відстаючи від лідируючого "Мерседес" більш ніж на 100 балів (295).