Формула-1: "Мерседес" не повинна застосовувати командну тактику - Екклстоун

Комерційний бос Формули-1 Берні Екклстоун закликав керівництво "Мерседес" не втручатися в боротьбу Льюїса Хемілтона і Ніко Росберга на трасі, повідомляє Autosport.com.

Після зіткнення на останньому колі Гран Прі Австрії керівник «Срібних стріл» Тото Вольф заявив, що, може бути, настав час для використання командної тактики.

«Я думаю, ми повинні дозволити їм боротися між собою. Це точно, – заявив Екклстоун в інтерв'ю Telegraph Sport. – Я розмовляв з Тото і сказав йому: «Нехай вони розбираються самі. У разі необхідності у нас є стюарди, команда не повинна втручатися. Якщо Льюїс йде до перемоги, так нехай він і переможе. Або Ніко. Не треба втручатися».

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«Уявіть собі, якщо у фінальній гонці сезону, в якій буде вирішуватись доля титулу, їм заборонять боротися. Це не піде на користь ані Формулі 1, ані «Мерседес», - додав Екклстоун.

Як повідомляв УНІАН, на останньому Гран-прі Австрії Хемілтон та Росберг зіткнулися на останньому колі, в результаті чого перший став переможцем гонки, а другий - через поломку пропустив ще двох пілотів і фінішував лише на 4-му місці.