Формула-1: Керівництво "Мерседес" не виключає відсторонення від гонок Хемілтона і Росберга

Пілоти німецької команди Формули-1 "Мерседес" Льюїс Хемілтон і Ніко Росберг можуть бути оштрафовані або навіть відсторонені від виступу в перегонах, якщо допустять ще одне обопільне зіткнення, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на The Telegraph.

Такі заходи готуються керівниками команди, щоб уникнути введення командної тактики.

Чинний чемпіон світу Хемілтон виразив незгоду з таким рішенням і попросив не позбавляти вболівальників на майбутньому "Гран-прі Великобританії" задоволення насолодитися боротьбою на трасі. Однак керівництво команди не виключає, що якісь кроки доведеться зробити, щоб утримати ситуацію під контролем.

Зазначимо, що гонщики німецького колективу вже двічі зіткнулися в поточному сезоні. Вперше це сталося на старті Гран-прі Іспанії", після чого обидва пілоти не змогли продовжити гонку. Вдруге інцидент трапився на останньому колі "Гран-прі Австрії", після чого Хемілтон не тільки випередив лідируючого Росберга, але і відправив його за межі першої трійки. Внаслідок поломки Росберг фінішував лише на 4-му місці.