Український екіпаж Eurolamp WRT зайняв 27-е місце на Ралі Польщі

У Польщі завершився етап чемпіонату світу з ралі, де український екіпаж Eurolamp WRT посів підсумкове 27-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Валерій Горбань і Володимир Корся подолали дистанцію за 3 години 09 хвилин 27.4 секунди, відставши від переможців з Норвегії на +31 хвилину 53 секунди рівно.

Український екіпаж досить рівному пройшов всю дистанцію, розділену на чотири змагальних дні. Після першого дня гонки Горбань і Корся займали 26-е місце, за підсумками наступного дня вони були на 29-му місці, на третій день знову повернулися на 26-е місце, а потім знизились в таблиці на одну позицію вниз.

За підсумками гонки Валерій Горбань зазначив: «Дощ, який прогнозували на п'ятницю і суботу, пішов сьогодні. У підсумку траса стала дуже слизькою, в глибокій колії місцями утворились справжні річки. В цих складних умовах нам, на жаль, не вдалося уникнути проблем. На передостанній спецділянці у нас стався прокол колеса. Більше того, коли ми вже їхали на ободі, після удару об камінь, який був в колії, зламався важіль підвіски. У підсумку, ми були змушені зупинитися і робити і заміну колеса і ремонт підвіски. На жаль, безпосередньо за лінією фінішу ми «знайшли» ще один камінь, злегка зісковзнувши з траси. Так був зламаний ще один важіль підвіски. Нам знову довелося проводити відновлювальні роботи... Безумовно, фінішувати в такій складній гонці — це краще, ніж зійти з дистанції. Тим більше, що у нас було кілька моментів, які могли закінчитися втратою автомобіля. Але з іншого боку, не можна сказати, що ми задоволені своїм темпом і результатами... Важко нам дається боротьба в заліку WRC. Є ще над чим працювати...».

Наступний старт команди відбудеться наприкінці липня — на Ралі Фінляндії.

Другий український екіпаж Олексія Тамразова фінішував на 46-му місці з 48 учасників.

Переможцем Ралі Польщі став Андреас Міккельсен з Норвегії.