Формула-1. Хемілтон на останньому колі виграв Гран-прі Австрії

Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Австрії.

Перемогу Хемілтон здобув на останньому колі гонки, коли обігнав свого партнера по команді і лідера особистого заліку Ніко Росберга. При цьому німецький гонщик, зіткнувшись з британцем, зламав на своєму боліді антикрило і зміг доїхати до фінішу лише на четвертій позиції.

Також зазначимо, що чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель зійшов з дистанції в середині гонки, коли на його боліді "Феррарі" вибухнуло праве заднє колесо.

Крім того, важливою подією Гран-прі Австрії стало десяте місце Паскаля Верляйна. Німецький пілот здобув перше в сезоні очко для своєї команди "Манор".

Таким чином, після Гран-прі Австрії знову загострилася інтрига у боротьбі за чемпіонство. Пілотів "Мерседес" Ніко Росберга і Люіса Хемілтона в особистому заліку розділяють всього 11 очок.

Результати Гран-прі Австрії:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")

2. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл")

3. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі")

4. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес")

5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл")

6. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен")

7. Роман Грожан, Франція ("Хаас")

8. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо")

9. Вальтерри Боттас, Фінляндія ("Вільямс")

10. Паскаль Верляйн, Німеччина ("Манор")

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 153;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 142;

3. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 96;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 96;

5. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 88;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 72;

7. Вальттери Боттас ("Вільямс") - 54;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 39;

9. Феліпе Маса ("Вільямс") - 38;

10. Роман Грожан ("Хаас") - 28;

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 295;

2. "Феррарі" - 192;

3. "Ред Булл" - 168;

4. "Вільямс" - 95;

5. "Форс Індія" - 59.