Формула-1: Росберг оновив рекорд кола в першому тренуванні Гран-прі Австрії

Лідер чемпіонату Ніко Росберг став найшвидшим у першій частині вільних заїздів Гран Прі Австрії, встановивши новий рекорд Ред Булл Рингу, повідомляє Autorsport.com.

У другій половині сесії не встояв багаторічний рекорд австрійської траси, встановлений в далекому 2003 році Міхаелем Шумахером 1.07,908. На шинах Ultrasoft лідер чемпіонату проїхав коло з неймовірним часом 1.07,644, а потім зняв ще 0,3 секунди – 1.07,373. Росберг був єдиним, хто побив рекорд з першої спроби на Ultrasoft, в той час як Льюїс Хемілтон не зміг навіть вийти з 1.18, показавши 1.08,086.

До кінця тренування Хемілтон підтягнувся до напарника, показавши час 1.07,730. В результаті їх розділили 0,357 секунди. Практично стільки ж самому Хемілтону поступився Феттель, який став третім. Четвертий час залишився за Кімі Райкконеном.

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Австрії триватиме з 1 по 3 липня.