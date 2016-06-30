Формула-1: Ріккардо залишиться в "Ред Булл" до кінця сезону-2018

Гонщик Red Bull Racing Даніель Ріккардо офіційно підтвердив, що залишається в команді як мінімум до кінця 2018 року, повідомляє Autosport.com.

Австралієць до цього моменту часто натякав, що буде розглядати будь-який варіант, якщо команда не зможе гарантувати йому боротьбу за титул впродовж декількох років. Керівник команди Крістіан Хорнер у відповідь на подібні заяви свого підопічного зазначив, що у австралійця підписаний п'ятирічний контракт з початку сезону-2014.

Напередодні домашнього для Red Bull Гран При Австрії Даніель Ріккардо підтвердив, що залишиться з командою до кінця 2018 року.

«Обидві сторони хочуть виграти, але в цьому сезоні боротьба за титул занадто жорстка, – заявив Ріккардо. – З цим нічого зараз не можна зробити, однак, говорячи про наступний сезон і про майбутнє в цілому, у Red Bull найбільше шансів кинути виклик Mercedes».

У напарника Ріккардо Макса Ферстаппена також підписано угоду з Red Bull до кінця 2018-го. Даніель впевнений, що партнерство буде штовхати команду до високих результатів.

«Зараз важко передбачити, що станеться в довгостроковій перспективі, однак перші кілька гонок пройшли добре, – додав Даніель. – Макс прийшов у команду і вже в Барселоні задав тон – той уїк-енд був божевільним. Однак потім все прийшло в норму. У Монако він не зміг домогтися такого ж результату, що він відкрито визнав. Команді йде на користь суперництво, так що я сподіваюся, що воно буде і далі рухати нас у правильному напрямку».

Як повідомляв УНІАН, етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1" Гран-прі Австрії відбудеться 1-3 липня.