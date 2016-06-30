Кризовий "Заубер" незабаром може отримати великі інвестиції
В команді Формули-1 більше немає затримок із зарплат.
В команді Формули-1 "Заубер", що переживала важке фінансове становище на початку сезону, найближчим часом може з'явитися великий інвестор, повідомляє auto-motor-und-sport.de.
Вчора персоналу "стайні" з 330 людей була виплачена зарплата за травень і червень. Керівництво "Заубер" у виступі перед працівниками на заводі в швейцарському Хінвиллі зазначило, що погашення боргів є частиною програми з порятунку гоночної команди.
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Також відомо, що найближчим часом в "Заубер" має прийти міжнародна група інвесторів, яка погасить борги і ініціює перезавантаження "стайні".
Більше інформації про інвесторів і потенційну угоду має з'явитися після Гран-прі Угорщини, яке відбудеться 24 липня.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Формули-1 "Заубер" залишається однією з двох команд, які не набирали очки.
"Заубер" виступає у Формулі-1 з 1993 року. Довше за неї у найпрестижнішій автогоночной серії беруть участь лише три команди - "Феррарі", "Макларен" і "Вільямс".