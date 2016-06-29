Феттель: "Формула-1 має залишатися небезпечною для гонщиків"
Німецький гонщик "Феррарі" взяв участь у популярній для Формули-1 суперечці про безпеку болідів.
Чотириразовий чемпіон світу в класі Формула-1 Себастьян Феттель вважає, що гонки, як і раніше, мають містити небезпеку для пілотів. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Motor Sport.
"Це складний баланс, але я думаю, що цей вид спорту в деякому роді має залишатися небезпечним, щоб бути привабливим для глядачів.
Якщо ви втратите цей інгредієнт, вони більше не будуть відчувати, що гонки знаходяться за межами їхніх можливостей - і це стане для них менш цікаво. Я думаю, що основи гонок мають залишатися незмінними", - поділився думкою 28-річний гонщик.
При цьому, Феттель додав, що нинішнім пілотам пощастило їздити в еру безпечних автомобілів. Він нагадав, що кілька десятків років тому гонщики піддавалися смертельній небезпеці під час кожного Гран-прі.
Починаючи з 1950-го року, під час Гран-прі Формули-1 загинули 49 гонщиків. Більшість смертельних аварій сталося у 1950-1970-ті роки.