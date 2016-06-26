Moto GP. Австралієць Міллер сенсаційно виграв Гран-прі Голландії
Марк Маркес зміцнив лідерство на чолі генеральної класифікації.
21-річний австралійський мотогонщик команди "Marc VDS" Джек Міллер став сенсаційним переможцем Гран-прі Голландії, що завершилося сьогодні в Ессені.
Міллер скористався великою кількістю падінь пілотів протягом гонки. Серед інших не зміг доїхати до фінішу семиразовий чемпіон світу Валентино Россі.
У другій частині лідером перегонів був іспанець Марк Маркес, який очолює генеральну класифікацію. Проте Міллер його обігнав і більше не дозволяв наблизитися до себе переслідувачам.
Підсумки Гран-прі Голландії:
1. Джек Міллер, Австралія (Marc VDS Honda);
2. Марк Маркес, Іспанія (Repsol Honda);
3. Скотт Реддінг, Великобританія (Pramac Racing);
4. Поль Эспаргаро, Іспанія (Yamaha Tech3);
5. Андреа Янноне, Італія (Ducati);
6. Ектор Барбера, Іспанія (Avintia Racing);
7. Юджин Лаверті, Ірландія (Aspar Ducati);
8. Штефан Брадл, Німеччина (Aprilia);
9. Маверік Віньялес, Іспанія (Suzuki);
10. Хорхе Лоренсо, Іспанія (Yamaha).
Особистий залік:
1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 145;
2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 121;
3. Валентино Россі (Yamaha) - 103;
4. Дані Педроса (Repsol Honda) - 86;
5. Маверік Віньялес (Suzuki) - 79;
6. Поль Эспаргаро (Yamaha Tech3) - 72;
7. Ектор Барбера (Avintia Racing) - 58;
8. Андреа Яннноне (Ducati) - 52;
9. Алейш Эспаргаро (Suzuki) - 49;
10. Юджин Лаверті (Aspar Ducati) - 48.