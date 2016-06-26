Moto GP. Австралієць Міллер сенсаційно виграв Гран-прі Голландії

21-річний австралійський мотогонщик команди "Marc VDS" Джек Міллер став сенсаційним переможцем Гран-прі Голландії, що завершилося сьогодні в Ессені.

Міллер скористався великою кількістю падінь пілотів протягом гонки. Серед інших не зміг доїхати до фінішу семиразовий чемпіон світу Валентино Россі.

У другій частині лідером перегонів був іспанець Марк Маркес, який очолює генеральну класифікацію. Проте Міллер його обігнав і більше не дозволяв наблизитися до себе переслідувачам.

Підсумки Гран-прі Голландії:

1. Джек Міллер, Австралія (Marc VDS Honda);

2. Марк Маркес, Іспанія (Repsol Honda);

3. Скотт Реддінг, Великобританія (Pramac Racing);

4. Поль Эспаргаро, Іспанія (Yamaha Tech3);

5. Андреа Янноне, Італія (Ducati);

6. Ектор Барбера, Іспанія (Avintia Racing);

7. Юджин Лаверті, Ірландія (Aspar Ducati);

8. Штефан Брадл, Німеччина (Aprilia);

9. Маверік Віньялес, Іспанія (Suzuki);

10. Хорхе Лоренсо, Іспанія (Yamaha).

Особистий залік:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 145;

2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 121;

3. Валентино Россі (Yamaha) - 103;

4. Дані Педроса (Repsol Honda) - 86;

5. Маверік Віньялес (Suzuki) - 79;

6. Поль Эспаргаро (Yamaha Tech3) - 72;

7. Ектор Барбера (Avintia Racing) - 58;

8. Андреа Яннноне (Ducati) - 52;

9. Алейш Эспаргаро (Suzuki) - 49;

10. Юджин Лаверті (Aspar Ducati) - 48.