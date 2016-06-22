Формула-1: Хемілтон зможе відіграти відставання від Росберга у 24 очки - експерт

Колишній комерційний директор Cosworth Марк Галлахер вважає, що Люіс Хемілтон, який поступається зараз 24-ма очками Ніко Росбергу, зможе відіграти відставання і виграти титул цього року, повідомляє f-1news.

«Багато хто в Формулі 1 вважають, що цього року швидше Льюїс може програти, ніж Ніко виграти. Ніко – дуже сильний гонщик, але я не думаю, що є хтось, хто вважає, що він виявиться сильнішим у прямій боротьбі з Хемілтоном. Для перемоги потрібно, щоб у Льюїса виникли якісь проблеми – спричинені ним самим або проблемами з машиною. Я впевнений в тому, що Хемілтон відіграється. До кінця сезону ще 13 Гран-прі – він буде вигравати гонки», - зазначає Галлахер.

Обговорюючи складу Ferrari в 2017-му і можливе вето, накладене Себастьяном Феттелем на перехід в команду Даніеля Ріккардо, Марк заявив, що не підтримує підхід Скудерії... «Дуже шкода, що Себастьян заперечує проти того, щоб його напарником став сильний гонщик. Подивіться на ситуацію в Red Bull, де прихід в команду Макса Ферстаппена дуже допоміг у мотивації Ріккардо. Можливо, в Ferrari хочуть повторити той же сценарій, що використовувався з Міхаелем Шумахером – з очевидними першим і другим номерами, але я думаю, що це їх тільки стримує», - вважає фахівець.

Як повідомляв УНІАН, Росберг виграв останній етап "Формули-1" Гран-прі Європи в Баку і збільшив свій відрив від Хемілтона до 24 балів.

У сезоні-2016 Росберг виграв 5 гонок з 8-ми. Ще дві перемоги здобув Хемілтон, а одну - Макс Ферстаппен.