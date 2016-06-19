Росберг виграв свій п'ятий Гран-прі в сезоні Формули-1

Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем Гран-Прі Європи, який відбувся сьогодні в столиці Азербайджану Баку.

Росберг, який виграв вчора кваліфікацію, стартував з першої позиції і до кінця гонки нікому нею не поступився. Також місця на подіумі зайняли Себастьян Феттель та Серхіо Перес.

Зазначимо, що Перес другий раз в сезоні привіз свій скромний болід "Форс Індія" до трійки найкращих. Сьогодні мексиканець лише на останньому колі обігнав Кімі Райкконена і заробив місце на подіумі.

Результати Гран-прі Європи:

1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес")

2. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі")

3. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія")

4. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі")

5. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")

6. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс")

7. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл")

8. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл")

9. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія")

10. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс")

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 141

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 117

3. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 96;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 81;

5. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 66;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 54;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 52;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 39;

9. Феліпе Маса ("Вільямс") - 38;

10-11. Роман Грожан ("Хаас") - 22;

10-11. Даніїл Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 258;

2. "Феррарі" - 177;

3. "Ред Булл" - 140;

4. "Вільямс" - 89;

5. "Форс Індія" - 59.