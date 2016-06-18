Формула-1: Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі Європи" в Баку

У Баку завершилася кваліфікація етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі машин "Формула-1" Гран-прі Європи, де кращий результат показав німець Ніко Росберг з "Мерседес".

Довге коло більш ніж 6 кілометрів пілот подолав за 1 хвилину 42.758 секунди.

2-е місце зайняв мексиканець Серхіо Перес, який відстав від переможця на 0.757 секунди. Втім, за підсумками кваліфікації він отримав штраф у п'ять позицій на стартовій решітці гонки і буде починати завтрашню гонку на 7-му місці. В результаті аварії у вільних заїздах, коробка передач на машині Переса отримала пошкодження і зажадала заміни. В результаті Серхіо втратить п'ять місць.

Таким чином, на 2-му місці стартової решітки буде стартувати Даніель Рікардо з Австралії, а слідом за дуетом Росберг - Рікардо, у другому ряду - Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. На третьому ряду стартової решітки будуть присутні Феліппе Маса і Данило Квят.

Гонка Гран-прі Європи відбудеться в Баку в неділю, 19 червня.