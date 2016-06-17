У Баку стартував перший в історії Азербайджану етап "Формули-1"

У Баку почалися тренувальні заїзди першого в історії Азербайджану етапу змагань чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1", повідомляє f1news.

Згідно з регламентом змагань, в п'ятницю-суботу пройдуть три тренування - два сьогодні і одне в суботу. Також у суботу відбудеться кваліфікація. Сама гонка відбудеться в неділю.

Перше тренування почалася сьогодні о 12.00 за київським часом.

Ця гонка вельми схожа з Гран-прі Монако в Монте-Карло, тому що траса проходить по міських вулицях у центрі. В історичному центрі Баку вулички дуже вузькі, що вкрай утруднить обгони для гонщиків.

Пілот Дженсон Баттон напередодні гонки зазначив: «Ми багато років серйозно працюємо над підвищенням безпеки автодромів і раптом приїжджаємо сюди і бачимо, що в третьому, сьомому і 14-м поворотах взагалі немає ніякої зони вильоту. В третьому повороті цілком можна змінити конфігурацію. А в сьомому стоять три бар'єри TecPro, а за ними – бетонний блок. Зрозуміло, що складно домогтися більшого, коли траса оточена будівлями. Ми сподіваємося, що в FIA провели необхідні перевірки. Навіть в Монако є зони вильоту в небезпечних місцях, а це не Монако – в Баку набагато більш швидкісна траса».

Деякі гонщики критикували в'їзд на піт-лейн, де швидкість на паралельній ділянці дуже висока, а на піт-лейн обмежена 60 км/год, але багато говорили, що така конфігурація траси – і до неї потрібно знайти підхід.

У свою чергу, Данило Квят зазначає: "В'їзд і виїзд з піт-лейн досить незвичайні, особливо в'їзд – ми під'їжджаємо до нього на величезній швидкості, але рівень зчеплення в тому місці низький, тому буде цікаво. Виїзд теж досить вузький, я навіть не пам'ятаю, на яких трасах є щось подібне. Сподіваюся, це не призведе до будь-яких небезпечних ситуацій..."